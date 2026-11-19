У Києві на Південному мосту поменшало авто через нові правила руху
У Києві на Південному мосту змінили правила руху для автомобілів і громадського транспорту. Після запровадження нових обмежень на під’їздах до мосту стало значно менше машин. Водночас поблизу переправи помітно багато пішоходів.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова у четвер, 19 листопада.
Затори в Києві: ситуація на Південному мості
Сьогодні зранку, 19 листопада, на Південному мосту не спостерігають звичного інтенсивного автомобільного руху, який був тут у попередні тижні. На під’їздах до переправи машин стало значно менше.
Водночас біля мосту перебуває багато пішоходів.
Зазначимо, що нові правила передбачають заборону руху Південним мостом для автомобілів масою до 10 тонн. Також обмеження стосуються громадського транспорту масою до 18 тонн.
Новини.LIVE інформували, що у Києві планують збудувати два понтонні або комбіновані мости через Дніпро, на проєкт передбачили 2,2 млрд грн. За словами народного депутата Володимира Крейденка, завершити роботи можуть за три-чотири місяці, однак остаточний вигляд переправ ще мають узгодити. Також розглядають запуск пасажирських перевезень річкою: приватні компанії готові долучитися, а попередню вартість поїздки оцінюють у 60–80 грн, проте цьому може завадити зимова погода.
Новини.LIVE писали, що під час російської атаки 16 листопада на Північному мосту в Києві було пошкоджено дорожнє полотно, однак його опорна конструкція не зазнала критичних ушкоджень. За оцінкою експертів, пілон не відхилився від вертикального положення, а ванти вдалося підтягнути, рух мостом уже частково відновили. Для ремонту пошкодженої інфраструктури створили дві нові мостові бригади, однак залишається проблема нестачі фахівців, зокрема зварювальників.
Новини.LIVE повідомляли, що у Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати альтернативою мостам у разі їхнього сильного пошкодження або руйнування. За словами очільника Деснянської РДА Максима Бахматова, такі плавучі конструкції забезпечуватимуть мінімальне транспортне сполучення між берегами. Завершити роботи планують протягом двох-трьох місяців.