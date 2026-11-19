Незначні затори у Києві вранці 19 листопада 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Києві на Південному мосту змінили правила руху для автомобілів і громадського транспорту. Після запровадження нових обмежень на під’їздах до мосту стало значно менше машин. Водночас поблизу переправи помітно багато пішоходів.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова у четвер, 19 листопада.

Реклама

Ситуація із заторами в Києві 19 листопада 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Затори в Києві: ситуація на Південному мості

Сьогодні зранку, 19 листопада, на Південному мосту не спостерігають звичного інтенсивного автомобільного руху, який був тут у попередні тижні. На під’їздах до переправи машин стало значно менше.

Водночас біля мосту перебуває багато пішоходів.

Затори в Києві станом на ранок 19 листопада. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Зазначимо, що нові правила передбачають заборону руху Південним мостом для автомобілів масою до 10 тонн. Також обмеження стосуються громадського транспорту масою до 18 тонн.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що у Києві планують збудувати два понтонні або комбіновані мости через Дніпро, на проєкт передбачили 2,2 млрд грн. За словами народного депутата Володимира Крейденка, завершити роботи можуть за три-чотири місяці, однак остаточний вигляд переправ ще мають узгодити. Також розглядають запуск пасажирських перевезень річкою: приватні компанії готові долучитися, а попередню вартість поїздки оцінюють у 60–80 грн, проте цьому може завадити зимова погода.

Новини.LIVE писали, що під час російської атаки 16 листопада на Північному мосту в Києві було пошкоджено дорожнє полотно, однак його опорна конструкція не зазнала критичних ушкоджень. За оцінкою експертів, пілон не відхилився від вертикального положення, а ванти вдалося підтягнути, рух мостом уже частково відновили. Для ремонту пошкодженої інфраструктури створили дві нові мостові бригади, однак залишається проблема нестачі фахівців, зокрема зварювальників.

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро, які мають стати альтернативою мостам у разі їхнього сильного пошкодження або руйнування. За словами очільника Деснянської РДА Максима Бахматова, такі плавучі конструкції забезпечуватимуть мінімальне транспортне сполучення між берегами. Завершити роботи планують протягом двох-трьох місяців.