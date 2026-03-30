Главная Киев В Киеве на крыше поезда погиб подросток

В Киеве на крыше поезда погиб подросток

Дата публикации 30 марта 2026 06:14
В Киеве на крыше поезда погиб подросток
Спасатели на крыше поезда, где погиб подросток. Фото: ГСЧС Киева

В субботу, 29 марта, в Соломенском районе Киева произошла трагедия на железной дороге. Залезли на крышу поезда и получили поражение током трое подростков. Один из них не выжил.

Об этом 29 марта сообщили в ГСЧС Киева, передает Новини.LIVE.

Гибель на железной дороге

О том, что на крыше поезда находятся несовершеннолетние, спасателям сообщили в 17:23. Прибыв на место, работники ГСЧС обнаружили одного парня уже без признаков жизни, а еще двух — с многочисленными ожогами. Пострадавших госпитализировали.

Медик возле тела погибшего парня
Медик возле тела погибшего подростка. Фото: ГСЧС Киева

Тело погибшего спустили с вагона и передали правоохранителям, чтобы те установили обстоятельства гибели.

Ранее Новини.LIVE сообщал о смерти девочки, которая в январе упала в яму с кипятком на проспекте Лобановского в Голосеевском районе столицы. Несовершеннолетняя получила ожоги 73% тела. В Германии врачи сделали ей девять операций и пересадили 25% кожи, но спасти не смогли.

Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киевской области писал, что в Ирпене Киевской области 16 марта погибли два человека. По предварительной информации, 52-летний отец выстрелил в голову своей дочери, а затем покончил жизнь самоубийством. Погибшей девочке было 11 лет.

подростки поезда гибель
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
