У Києві на даху потяга загинув підліток

Рятувальники на даху поїзда, де загинув підліток. Фото: ДСНС Києва

У суботу, 29 березня, у Солом'янському районі Києва сталася трагедія на залізниці. Залізли на дах потяга й зазнали ураження струмом троє підлітків. Один із них не вижив.

Про це 29 березня повідомили у ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

Загибель на залізниці

Про те, що на даху поїзда перебувають неповнолітні, рятувальникам повідомили о 17:23. Прибувши на місце, працівники ДСНС виявили одного хлопця вже без ознак життя, а ще двох — із численними опіками. Потерпілих госпіталізували.

Медик біля тіла загиблого підлітка. Фото: ДСНС Києва

Тіло загиблого спустили з вагона та передали правоохоронцям, аби ті встановили обставини загибелі.

Раніше Новини.LIVE повідомляв про смерть дівчинки, яка в січні впала в яму з окропом на проспекті Лобановського в Голосіївському районі столиці. Неповнолітня зазнала опіків 73% тіла. У Німеччині лікарі зробили їй дев'ять операцій і пересадили 25% шкіри, але врятувати не змогли.

