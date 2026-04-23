В Киеве началось судебное заседание по делу Коломойского

Игорь Коломойский в судебном зале.

В четверг, 23 апреля, в Подольском районном суде Киева продолжается очередное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Речь идет о производстве, в рамках которого рассматриваются обвинения относительно возможного завладения средствами "ПриватБанка". По версии следствия, в 2015 году Игорь Коломойский организовал соответствующую финансовую схему.

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.

Как сообщает журналист Новини.LIVE, прокурор предлагает продлить для Игоря Коломойского меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 1 миллиард 180 миллионов гривен.

Кроме того, во время сегодняшнего судебного заседания прокурор заявил, что адвокат Коломойского ведет переговоры с неизвестным человеком, якобы бывшим агентом ЦРУ, чтобы изменить меру пресечения.

Напомним, что в сентябре 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили Игорю Коломойскому о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "ПриватБанка". Речь идет о периоде, когда он был конечным бенефициарным владельцем банка.

По версии следствия, к схеме были привлечены пятеро топ-чиновников банка, которые выполняли различные роли в выводе средств.

Действия фигурантов квалифицируют по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебном подлоге.

Следствие утверждает, что в январе-марте 2015 года, когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА, был разработан план завладения средствами банка.

Новини.LIVE информировали, что 2 марта 2026 года в Киеве состоялось судебное заседание по делу Игоря Коломойского относительно вероятного завладения более 9,2 млрд грн "ПриватБанка". Заседание прошло в Подольском районном суде Киева. Во время суда Коломойский был в зале, читал книгу и общался с журналистами.

Новини.LIVE сообщали, что 13 февраля этого года в Киеве также состоялось судебное заседание по делу Игоря Коломойского, который находится под стражей с сентября 2023 года. Коломойский прибыл в Подольский суд, где рассматривали дело о возможной легализации средств "ПриватБанка" и "Укрнафты". Заседание перенесли, после чего его вывели из зала суда.