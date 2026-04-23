У Києві розпочалося судове засідання у справі Коломойського

Ігор Коломойський у судовій залі.

У четвер, 23 квітня, у Подільському районному суді Києва триває чергове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Йдеться про провадження, в межах якого розглядаються обвинувачення щодо можливого заволодіння коштами "ПриватБанку". За версією слідства, у 2015 році Ігор Коломойський організував відповідну фінансову схему.

Про це інформує журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет із зали суду.

Як повідомляє журналіст Новини.LIVE, прокурор пропонує продовжити для Ігоря Коломойського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в 1 мільярд 180 мільйонів гривень.

Крім того, під час сьогоднішнього судового засідання прокурор заявив, що адвокат Коломойського веде перемовини з невідомою людиною, нібито колишнім агентом ЦРУ, щоб змінити запобіжний захід.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "ПриватБанку". Йдеться про період, коли він був кінцевим бенефіціарним власником банку.

За версією слідства, до схеми були залучені п’ятеро топпосадовців банку, які виконували різні ролі у виведенні коштів.

Дії фігурантів кваліфікують за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та службове підроблення.

Слідство стверджує, що у січні-березні 2015 року, коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА, був розроблений план заволодіння коштами банку.

Новини.LIVE інформували, що 2 березня 2026 року у Києві відбулося судове засідання у справі Ігоря Коломойського щодо ймовірного заволодіння понад 9,2 млрд грн "ПриватБанку". Засідання пройшло у Подільському районному суді Києва. Під час суду Коломойський був у залі, читав книгу та спілкувався з журналістами.

Новини.LIVE повідомляли, що 13 лютого цього року у Києві також відбулося судове засідання у справі Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою з вересня 2023 року. Коломойський прибув до Подільського суду, де розглядали справу про ймовірну легалізацію коштів "ПриватБанку" та "Укрнафти". Засідання перенесли, після чого його вивели із зали суду.