В Киеве 20-летний слесарь угнал трамвай, чтобы покататься

Сотрудник полиции и задержанный фигурант. Фото: Нацполиция

В Киеве 20-летний слесарь, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал трамвай и отправился по одному из маршрутов. Он объяснил, что решил покататься, поскольку ему очень нравится ездить на этом виде транспорта. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Реклама

Киевлянин угнал трамвай, чтобы покататься

"В полицию Киева поступило сообщение от диспетчерши трамвайного депо об исчезновении резервного трамвая с территории предприятия. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции", — говорится в сообщении.

Трамвай, который угнал 20-летний слесарь. Фото: Нацполиция

Правоохранители выяснили, что к угону трамвая причастен 20-летний работник трамвайного депо, работающий слесарем на механизированном участке.

Вечером, дождавшись момента, когда рядом никого не было, парень проник в кабину вагона, запустил его и начал движение по одному из маршрутов в сторону станции метро "Бориспольская".

Читайте также:

Чтобы остановить трамвай, работники обесточили контактную сеть, после чего вагон остановился.

Полицейские задержали мужчину. При проверке на состояние опьянения алкотестер «Драгер» показал 1,41 промилле. Мужчина объяснил правоохранителям свой поступок тем, что незаконно завладел трамваем, потому что ему очень нравится на нем ездить.

Следователи Днепровского управления полиции объявили фигуранту подозрение в незаконном завладении транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 3 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область и ранили четырех человек, среди которых был ребенок. В частности, произошли пожары в двух складских помещениях,

А владелица агентства недвижимости ProEstate Евгения Крупина сообщила о выезде части киевлян из столицы из-за регулярных российских обстрелов. По ее словам, они переезжают в западные области страны или выбирают жилье в пригороде.

Кроме того, сегодня противник нанес удар по Северному мосту в Киеве. В результате обстрела движение с левого на правый берег перекрыто.