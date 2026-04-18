В Киеве подешевело некоторое топливо: какие цены сегодня

Несмотря на повторную блокировку Ормузского пролива, цены на топливо на АЗС в Киеве в субботу, 18 апреля, снизились. Подешевело дизельное топливо. Правда, такие изменения произошли не на всех заправках.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 19 апреля

На АЗС "Укрнафты" стандартный дизель за сутки подешевел на гривну, а на заправках сети "БРСМ-Нафта" — на 50 копеек.

На OKKO, WOG и SOCAR цены остаются неизменными.

Сколько стоит топливо на АЗС в Киеве 18 апреля

OKKO:

бензин Pulls 95: 78,90 гривны;

бензин А-95 Евро: 75,90 гривны;

ДТ Pulls: 94,90 гривны;

ДТ Евро: 91,90 гривны;

газ: 49,90 гривны.

WOG:

бензин 95 (Mustang): 78,90 гривны;

бензин 95 Евро: 75,90 гривны;

ДТ Mustang: 94,90 гривны;

ДТ Евро-5: 91,90 гривны;

газ: 49,90 гривны.

SOCAR:

бензин NANO 95: 79,99 гривны;

бензин А-95: 75,99 гривны;

ДТ NANO Extro: 94,99 гривны;

ДТ NANO: 91,99 гривны;

газ: 49,98 гривны.

"Укрнафта":

бензин 95 (Energy): 69,90 гривны;

бензин А-95: 69,90 гривны;

ДТ: 88,50 гривны;

газ: 49,90 гривны.

"БРСМ-Нафта":

бензин 95 Euro Plus: 69,99 гривны;

ДТ Euro Plus: 91,99 гривны;

ДТ Euro: 88,49 гривны;

газ: 47,49 гривны.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на топливного эксперта Дмитрия Леушкина сообщал, что 17 апреля стоимость топлива на столичных АЗС начала снижаться. Произошло удешевление на 1–2 гривны. Ожидается, что стоимость литра топлива вскоре может упасть в цене на 15 гривен.

Также Новини.LIVE писал, что 7 апреля цены на топливо в Киеве стремительно выросли. Дизель стоил до 95 гривен за литр. Бензин местами подорожал почти до 77 гривен за литр, а газ — до 50 гривен за литр.