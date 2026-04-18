У Києві подешевшало деяке пальне: які ціни сьогодні

У Києві подешевшало дизельне пальне: які ціни сьогодні
Попри повторне блокування Ормузької протоки, ціни на пальне на АЗС у Києві в суботу, 18 квітня, знизилися. Подешевшало дизельне пальне. Щоправда, такі зміни відбулися не на всіх заправках.
Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна, передає Новини.LIVE.
Ціни на пальне в Києві 19 квітня
На АЗС "Укрнафти" стандартний дизель за добу подешевшав на гривню, а на заправках мережі "БРСМ-Нафта" — на 50 копійок.
На OKKO, WOG і SOCAR ціни залишаються незмінними.
Скільки коштує пальне на АЗС у Києві 18 квітня
OKKO:
- бензин Pulls 95: 78,90 гривні;
- бензин А-95 Євро: 75,90 гривні;
- ДП Pulls: 94,90 гривні;
- ДП Євро: 91,90 гривні;
- газ: 49,90 гривні.
WOG:
- бензин 95 (Mustang): 78,90 гривні;
- бензин 95 Євро: 75,90 гривні;
- ДП Mustang: 94,90 гривні;
- ДП Євро-5: 91,90 гривні;
- газ: 49,90 гривні.
SOCAR:
- бензин NANO 95: 79,99 гривні;
- бензин А-95: 75,99 гривні;
- ДП NANO Extro: 94,99 гривні;
- ДП NANO: 91,99 гривні;
- газ: 49,98 гривні.
"Укрнафта":
- бензин 95 (Energy): 69,90 гривні;
- бензин А-95: 69,90 гривні;
- ДП: 88,50 гривні;
- газ: 49,90 гривні.
"БРСМ-Нафта":
- бензин 95 Euro Plus: 69,99 гривні;
- ДП Euro Plus: 91,99 гривні;
- ДП Euro: 88,49 гривні;
- газ: 47,49 гривні.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на паливного експерта Дмитра Льоушкіна повідомляв, що 17 квітня вартість пального на столичних АЗС почала знижуватися. Відбулося подешевшання на 1–2 гривні. Очікується, що вартість літра пального невдовзі може впасти в ціні на 15 гривень.
Також Новини.LIVE писав, що 7 квітня ціни на пальне в Києві стрімко зросли. Дизель коштував до 95 гривень за літр. Бензин подекуди подорожчав майже до 77 гривень за літр, а газ — до 50 гривень за літр.
