Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві подешевшало дизельне пальне: які ціни сьогодні

У Києві подешевшало дизельне пальне: які ціни сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 23:56
У Києві подешевшало деяке пальне: які ціни сьогодні
Табло з цінами на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри повторне блокування Ормузької протоки, ціни на пальне на АЗС у Києві в суботу, 18 квітня, знизилися. Подешевшало дизельне пальне. Щоправда, такі зміни відбулися не на всіх заправках.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Ціни на пальне в Києві 19 квітня 

На АЗС "Укрнафти" стандартний дизель за добу подешевшав на гривню, а на заправках мережі "БРСМ-Нафта" — на 50 копійок.

На OKKO, WOG і SOCAR ціни залишаються незмінними.

Скільки коштує пальне на АЗС у Києві 18 квітня

OKKO: 

  • бензин Pulls 95: 78,90 гривні;
  • бензин А-95 Євро: 75,90 гривні;
  • ДП Pulls: 94,90 гривні;
  • ДП Євро: 91,90 гривні;
  • газ: 49,90 гривні.

WOG:

  • бензин 95 (Mustang): 78,90 гривні;
  • бензин 95 Євро: 75,90 гривні;
  • ДП Mustang: 94,90 гривні;
  • ДП Євро-5: 91,90 гривні;
  • газ: 49,90 гривні.

SOCAR:

  • бензин NANO 95: 79,99 гривні;
  • бензин А-95: 75,99 гривні;
  • ДП NANO Extro: 94,99 гривні;
  • ДП NANO: 91,99 гривні;
  • газ: 49,98 гривні.

"Укрнафта":

  • бензин 95 (Energy): 69,90 гривні;
  • бензин А-95: 69,90 гривні;
  • ДП: 88,50 гривні;
  • газ: 49,90 гривні.

"БРСМ-Нафта":

  • бензин 95 Euro Plus: 69,99 гривні;
  • ДП Euro Plus: 91,99 гривні;
  • ДП Euro: 88,49 гривні;
  • газ: 47,49 гривні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на паливного експерта Дмитра Льоушкіна повідомляв, що 17 квітня вартість пального на столичних АЗС почала знижуватися. Відбулося подешевшання на 1–2 гривні. Очікується, що вартість літра пального невдовзі може впасти в ціні на 15 гривень.

Також Новини.LIVE писав, що 7 квітня ціни на пальне в Києві стрімко зросли. Дизель коштував до 95 гривень за літр. Бензин подекуди подорожчав майже до 77 гривень за літр, а газ — до 50 гривень за літр.

АЗС пальне Ціни на пальне
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації