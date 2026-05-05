В Киеве прогремели взрывы: что известно об атаке

Дата публикации 5 мая 2026 04:55
В Киеве прогремели взрывы: что известно об атаке
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Суспільне

Взрывы прогремели в Киеве сейчас, утром во вторник, 5 мая. В столице продолжается воздушная тревога. Вероятность удара сохраняется.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения БпЛА, передает Новини.LIVE.

Атака БпЛА на Киев утром 5 мая 2026 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Киеве утром 5 мая

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:38. По состоянию на 04:38, по информации Воздушных Сил ВС Украины, на Киев с северо-востока летели беспилотники.

В 04:44 начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко отметил, что в столице громко, и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Обстрел Киева утром 5 мая 2026 года
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Где объявили воздушную тревогу утром 5 мая

Воздушная тревога в Украине утром 5 мая 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 04:55 5 мая 2026 года

По состоянию на 04:55 воздушная тревога, кроме Киева, продолжается в Черниговской и Запорожской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника сообщал, что ночью 5 мая россияне атаковали дроном Бровары в Киевской области. Пострадали два человека. Получили повреждения дом и автомобиль.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника писал, что в ночь на 20 апреля под атакой дронов оказался Броварской район Киевской области. Обстрел повредил частные дома. Пострадал мужчина 1974 года рождения.

взрыв обстрелы БпЛА
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
