Головна Київ У Києві пролунали вибухи: що відомо про атаку

У Києві пролунали вибухи: що відомо про атаку

Дата публікації: 5 травня 2026 04:55
У Києві пролунали вибухи: що відомо про атаку
Термінова новина

Вибухи прогриміли в Києві зараз, уранці у вівторок, 5 травня. У столиці триває повітряна тривога. Імовірність удару зберігається.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування БпЛА, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи в Києві вранці 5 травня

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 04:38. Станом на 04:38, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, на Києв із північного сходу летіли безпілотники.

О 04:44 начальник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що у столиці гучно, та закликав громадян залишатися в укриттях.

Де оголосили повітряну тривогу вранці 5 травня 

Станом на 04:55 повітряна тривога, крім Києва, триває в Чернігівській і Запорізькій областях. Також червоні на карті повітряних тривог частини Київщини, Одещини, Дніпропетровщини та Донеччини.

Новини доповнюється

вибух обстріли БпЛА
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
