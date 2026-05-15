У Києві лунають вибухи: столиця під ударом дронів
Вибухи у Києві лунають прямо зараз, зранку 15 травня. Росіяни намагаються атакували місто ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Звуки вибухів у Києві 15 травня
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 06:15.
Водночас у столиці було чути вибухи. Зокрема, роботу протиповітряної оборони.
Приблизно за останні 30 хвилин Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Київської області летять кілька груп дронів. Згодом одна з груп летіла безпосередньо на Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:22 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Обстріл Києва
Як повідомляло Новини.LIVE, що минулої доби, в ніч проти 14 травня, росіяни здійснили комбінований обстріл Києва. Ворог вдарив по місту дронами та балістичними ракетами, а також в напрямку міста фіксувалися крилаті ракети.
Одна з ракет росіян зруйнувала житловий будинок у Дарницькому районі Києва. За словами президента України Володимира Зеленського, це була ракета Х-101. Через ворожий удар багато людей опинилися під завалами і час від часу ставало відомо про зростання кількості жертв.
Під ранок 15 травня у ДСНС України поінформували, що через цей удар кількість загиблих зросла вже до 24 осіб. Серед них — 3 дитини.