Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві лунають вибухи: столиця під ударом дронів

У Києві лунають вибухи: столиця під ударом дронів

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 06:22
У Києві лунають вибухи: столиця під ударом дронів
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Вибухи у Києві лунають прямо зараз, зранку 15 травня. Росіяни намагаються атакували місто ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Звуки вибухів у Києві 15 травня

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 06:15.

Водночас у столиці було чути вибухи. Зокрема, роботу протиповітряної оборони.

Приблизно за останні 30 хвилин Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку Київської області летять кілька груп дронів. Згодом одна з груп летіла безпосередньо на Київ.

Читайте також:
Київ атакують дрони 15 травня
Пост КМВА про тривогу у Києві. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 06:22 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ під ударом дронів 15 травня
Карта повітряних тривог і фіксація дронів. Фото: скриншот

Обстріл Києва

Як повідомляло Новини.LIVE, що минулої доби, в ніч проти 14 травня, росіяни здійснили комбінований обстріл Києва. Ворог вдарив по місту дронами та балістичними ракетами, а також в напрямку міста фіксувалися крилаті ракети.

Одна з ракет росіян зруйнувала житловий будинок у Дарницькому районі Києва. За словами президента України Володимира Зеленського, це була ракета Х-101. Через ворожий удар багато людей опинилися під завалами і час від часу ставало відомо про зростання кількості жертв.

Під ранок 15 травня у ДСНС України поінформували, що через цей удар кількість загиблих зросла вже до 24 осіб. Серед них — 3 дитини.

Київ вибух війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації