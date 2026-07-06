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Главная Киев В Киеве возросло число погибших и раненых в результате ночного обстрела

В Киеве возросло число погибших и раненых в результате ночного обстрела

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 07:52
Российский обстрел Киева 6 июля: число погибших и раненых возросло
Последствия российского обстрела Киева 6 июля. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве в понедельник, 6 июля, возросло число погибших и раненых в результате массированного российского обстрела ночью. На данный момент известно о девяти погибших и более 40 раненых.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Киева 6 июля

"На данный момент подтверждено девять погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки (в том числе пострадали пятеро детей)", — сообщил Ткаченко.

В то же время это не окончательная информация, поскольку работы по спасению людей еще продолжаются.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в ночь на 6 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и дронами различных типов. В частности, противник наносил удары по жилым домам.

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Кроме того, в результате российской атаки пострадала Киевская область. В частности, в Бучанском районе погиб человек. Также жителей Вишневой громады призвали не выходить на улицу.

Киев война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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