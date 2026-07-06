Російський обстріл Києва 6 липня: кількість загиблих та поранених зросла

Наслідки російського обстрілу Києва 6 липня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві у понеділок, 6 липня, зросла кількість загиблих та поранених внаслідок масованого російського обстрілу вночі. Наразі відомо про девʼятьох жертв та понад 40 поранених.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Києва 6 липня

"Наразі підтверджено девʼятьох загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей)", — повідомив Ткаченко.

Водночас це не остаточна інформація, оскільки роботи з порятунку людей ще тривають.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у ніч проти 6 липня російські окупанти масовано атакували Київ ракетами та дронами різних типів. Зокрема, противник бив по будинках.

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Крім того, внаслідок російської атаки постраждала Київська область. Зокрема, у Бучанському районі загинула людина. Також мешканців Вишневої громади закликали не виходити на вулицю.