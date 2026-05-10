Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве заявили о кадровых трудностях перед открытием пляжей

В Киеве заявили о кадровых трудностях перед открытием пляжей

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 16:41
В Киеве сообщили о проблемах с набором спасателей для работы на пляжах
Спасательная лодка на пляже в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве продолжается подготовка к открытию пляжного сезона. Коммунальное предприятие "Плесо" планирует организовать работу 26 спасательных постов на городских пляжах. Об этом в эфире "Киевского времени" сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко. По его словам, предприятие уже проводит набор лайфгардов и формирует сезонные команды спасателей.

В КП "Плесо" заявили, что спасатели будут работать по летним контрактам, сообщают Новини.LIVE.

К работе планируют привлекать как мужчин, так и женщин. При этом одной из главных проблем остается кадровый дефицит, связанный с ограничениями на бронирование работников коммунальных предприятий. Сейчас уровень бронирования для таких структур составляет 50%. 

В Киеве продолжают набор спасателей на пляжи

"Запланирована работа 26 спасательных постов. Сейчас проводится рекрутинговая кампания по набору лайфгардов. У нас, как и у многих коммунальных предприятий, существует проблема с бронированием, потому что сейчас оно составляет 50%. К работе мы приглашаем как мужчин, так и женщин", — заявил Андрей Логвиненко.

В коммунальном предприятии рассчитывают завершить формирование спасательных команд до начала активного летнего сезона. Власти Киева отмечают, что спасатели будут работать даже несмотря на официальный запрет купания в отдельных зонах отдыха. Основной задачей службы остается безопасность посетителей пляжей и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации у воды. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какую воду в Киеве можно пить из-под крана, и почему это не всегда безопасно. 

Также Новини.LIVE сообщали о продолжении борьбы с масштабным лесным пожаром в зоне отчуждения. 

Киев пляж спасатели
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации