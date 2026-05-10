В Киеве сообщили о проблемах с набором спасателей для работы на пляжах

Спасательная лодка на пляже в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве продолжается подготовка к открытию пляжного сезона. Коммунальное предприятие "Плесо" планирует организовать работу 26 спасательных постов на городских пляжах. Об этом в эфире "Киевского времени" сообщил начальник службы содержания водных объектов КП "Плесо" Андрей Логвиненко. По его словам, предприятие уже проводит набор лайфгардов и формирует сезонные команды спасателей.

В КП "Плесо" заявили, что спасатели будут работать по летним контрактам, сообщают Новини.LIVE.

К работе планируют привлекать как мужчин, так и женщин. При этом одной из главных проблем остается кадровый дефицит, связанный с ограничениями на бронирование работников коммунальных предприятий. Сейчас уровень бронирования для таких структур составляет 50%.

В Киеве продолжают набор спасателей на пляжи

"Запланирована работа 26 спасательных постов. Сейчас проводится рекрутинговая кампания по набору лайфгардов. У нас, как и у многих коммунальных предприятий, существует проблема с бронированием, потому что сейчас оно составляет 50%. К работе мы приглашаем как мужчин, так и женщин", — заявил Андрей Логвиненко.

В коммунальном предприятии рассчитывают завершить формирование спасательных команд до начала активного летнего сезона. Власти Киева отмечают, что спасатели будут работать даже несмотря на официальный запрет купания в отдельных зонах отдыха. Основной задачей службы остается безопасность посетителей пляжей и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации у воды.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какую воду в Киеве можно пить из-под крана, и почему это не всегда безопасно.

Также Новини.LIVE сообщали о продолжении борьбы с масштабным лесным пожаром в зоне отчуждения.