Головна Київ У Києві заявили про кадрові труднощі перед відкриттям пляжів

У Києві заявили про кадрові труднощі перед відкриттям пляжів

Дата публікації: 10 травня 2026 16:41
У Києві повідомили про проблеми з набором рятувальників для роботи на пляжах
Рятувальний човен на пляжі в Києві. Фото: УНІАН

У Києві триває підготовка до відкриття пляжного сезону. Комунальне підприємство "Плесо" планує організувати роботу 26 рятувальних постів на міських пляжах. Про це в ефірі "Київського часу" повідомив начальник служби утримання водних об'єктів КП "Плесо" Андрій Логвиненко. За його словами, підприємство вже проводить набір лайфгардів і формує сезонні команди рятувальників.

У КП "Плесо" заявили, що рятувальники працюватимуть за літніми контрактами, повідомляють Новини.LIVE.

До роботи планують залучати як чоловіків, так і жінок. При цьому однією з головних проблем залишається кадровий дефіцит, пов'язаний з обмеженнями на бронювання працівників комунальних підприємств. Наразі рівень бронювання для таких структур становить 50%.

У Києві продовжують набір рятувальників на пляжі

"Запланована робота 26 рятувальних постів. Зараз проводиться рекрутингова кампанія з набору лайфгардів. У нас, як і в багатьох комунальних підприємств, існує проблема з бронюванням, тому що зараз воно становить 50%. До роботи ми запрошуємо як чоловіків, так і жінок", — заявив Андрій Логвиненко.

У комунальному підприємстві розраховують завершити формування рятувальних команд до початку активного літнього сезону. Влада Києва зазначає, що рятувальники працюватимуть навіть попри офіційну заборону купання в окремих зонах відпочинку. Основним завданням служби залишається безпека відвідувачів пляжів та оперативне реагування на надзвичайні ситуації біля води.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
