Стрельба в Киеве: в больницах остаются восемь раненых

Правоохранители на месте стрельбы в Киеве 18 апреля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве в больницах остаются восемь раненых, пострадавших в результате стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля. Среди них есть один ребенок, который сейчас находится в стабильном состоянии средней тяжести. Врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Раненые в результате стрельбы в Киеве

Кличко отметил, что среди взрослых один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, еще трое в тяжелом, а остальные трое — в состоянии средней тяжести.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Стрельба в Киеве — детали трагедии

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 18 апреля в Голосеевском районе произошла стрельба по людям. Впоследствии стало известно, что нападавший убил и ранил нескольких человек, среди которых ребенок. Кроме того, он забаррикадировался в супермаркете и держал заложников.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что правоохранители пытались выйти на контакт со злоумышленником и проводили переговоры, которые длились около 40 минут, но стрелок игнорировал. Было принято решение о ликвидации нападавшего. Им оказался мужчина 1968 года рождения.

А жительница дома в Голосеевском районе рассказала, что знает о нападавшем, который был ее соседом. По ее словам, он проживал один, а квартиру приобрел около десяти лет назад. Злоумышленник убил шесть человек.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стрелок был родом из России и в течение длительного времени проживал в Донецкой области. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Прокуратура квалифицировала трагедию как террористический акт, который привел к гибели людей.

А сегодня Клименко инициировал служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта. Поручение он дал главе Нацполиции Ивану Выговскому.