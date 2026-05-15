В Киевском ТЦК рассказали о боевом опыте личного состава

Валерий Кравченко на заседании ВСК. Фото: кадр из видео

Около 10-15% личного состава Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки не имеют боевого опыта. Часть этих военнослужащих выполняет административные и обеспечивающие функции. Остальные работники ТЦК являются участниками боевых действий.

Об этом заявил и.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Кравченко на заседании ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

10-15% военных ТЦК не проходили боевые действия

По словам Кравченко, часть военнослужащих, которые не являются участниками боевых действий, выполняет административные и обеспечительные функции, в частности работает в направлениях делопроизводства и финансов. Их есть 10-15%. Среди них есть также женщины-военнослужащие.

Он отметил, что военные, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья, периодически направляются в ротации в боевые подразделения в соответствии с приказами командования.

Сам он тоже является ветераном боевых действий: в 2022 году проходил службу на восточном направлении, получил ранения и контузии, однако сейчас признан годным к службе в ТЦК.

Читайте также:

"Я ветеран войны, я участник боевых действий, проходил службу в 2022 году, имел ранения и контузии", — отметил он.

Мобилизация в Украине происходит всеми способами

Отдельно Кравченко сообщил, что мобилизация в Украине осуществляется всеми предусмотренными законодательством способами, а добровольцев стало значительно меньше.

По его словам, к работе привлекаются представители полиции и группы оповещения, которые работают в форме и с бодикамерами, а их действия могут быть проверены в случае жалоб.

"Добровольцы почти закончились, мобилизация происходит всеми законными способами", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Кравченко прокомментировал смерть мобилизованного Романа Сопина. По его словам, во время проверок нарушений законодательства со стороны работников ТЦК не обнаружили, а военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к военной службе.

Также Кравченко заявил, что мобилизационные мероприятия, в частности оповещение в общественном транспорте, проводятся в рамках действующего законодательства. Кроме того, в столице на 40% увеличили количество групп оповещения, а розыскные мероприятия осуществляются совместно полицией и военными подразделениями.