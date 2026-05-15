У Київському ТЦК розповіли про бойовий досвід особового складу

Валерій Кравченко на засіданні ТСК. Фото: кадр із відео

Близько 10–15% особового складу Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Частина цих військовослужбовців виконує адміністративні та забезпечувальні функції. Решту працівників ТЦК є учасниками бойових дій.

Про це заявив т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Кравченко на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

За словами Кравченка, частина військовослужбовців, які не є учасниками бойових дій, виконує адміністративні та забезпечувальні функції, зокрема працює в напрямках діловодства та фінансів. Їх є 10-15%. Серед них є також жінки-військовослужбовці.

Він наголосив, що військові, які не мають обмежень за станом здоров’я, періодично направляються у ротації до бойових підрозділів відповідно до наказів командування.

Сам він теж є ветераном бойових дій: у 2022 році проходив службу на східному напрямку, зазнав поранення та контузій, однак нині визнаний придатним до служби в ТЦК.

"Я ветеран війни, я учасник бойових дій, проходив службу у 2022 році, мав поранення і контузії", — зазначив він.

Окремо Кравченко повідомив, що мобілізація в Україні здійснюється всіма передбаченими законодавством способами, а добровольців стало значно менше.

За його словами, до роботи залучаються представники поліції та групи оповіщення, які працюють у формі та з бодікамерами, а їхні дії можуть бути перевірені у разі скарг.

"Добровольці майже закінчились, мобілізація відбувається всіма законними способами", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Кравченко прокоментував смерть мобілізованого Романа Сопіна. За його словами, під час перевірок порушень законодавства з боку працівників ТЦК не виявили, а військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби.

Також Кравченко заявив, що мобілізаційні заходи, зокрема оповіщення в громадському транспорті, проводяться у межах чинного законодавства. Крім того, у столиці на 40% збільшили кількість груп оповіщення, а розшукові заходи здійснюються спільно поліцією та військовими підрозділами.