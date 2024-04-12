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В Киеве на Подоле произошел пожар — в чем причина

12 апреля 2024 23:11
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Илья Рябинин
редактор
В Киеве на Подоле произошел пожар — в чем причина
Пожарная машина на месте возгорания. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве, на Андреевском спуске Подола, в пятницу, 12 апреля, случился пожар. Возгорание произошло в одном из ресторанов.

Об этом сообщают соцсети.

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По информации пользователей соцсетей, загорелись складские помещения ресторана "Пив бар" на Контрактовой площади.

На улице работают спасатели, задействовано более 10 единиц спецтехники.

По состоянию на данный момент локализация вспышки возгорания продолжается. Дополнительно, пострадавших нет.

Пожары в Киеве — последние новости

Напомним, ранее в столичном микрорайоне Оболонь в лифте заживо сгорел мужчина, его личность еще не установили.

Также недавно в столице загорелся экопарк "Осокорки": у озера Тяглое вспыхнула сухая трава.

В то же время в районе Борщаговки произошел пожар на рынке: на его территории вспыхнули два киоска.

Киев
пожар
Украина
пожарная опасность
рестораны

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