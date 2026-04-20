На восстановление киевских ТЭЦ необходимо 3-4 года

Киевская ТЭЦ-6.

Полное восстановление столичных теплоэлектроцентралей после российских атак может затянуться на несколько лет. В то же время частично обеспечить киевлян теплом есть шанс уже к ближайшему отопительному сезону. Для этого необходимо оперативно привлечь оборудование и усилить энергетическую инфраструктуру.

Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

Восстановление ТЭЦ в Киеве может занять до 4 лет

Владимир Омельченко заявил, что полностью восстановить ТЭЦ Киева до следующей зимы не удастся. По его словам, такой процесс может длиться 3-4 года.

"Для этого (восстановления, — Ред.) нужно 3-4 года... Конечно, в том состоянии, в котором они (ТЭЦ, — Ред.) были, восстановить их невозможно. Это понятно. Я уже не говорю о стандартах Европейского Союза, что касается энергоэффективности, экологии, защиты, безопасности. Это невозможно сделать", — пояснил Омельченко.

В то же время эксперт пояснил, что частичное восстановление возможно значительно быстрее — при условии поставки необходимого оборудования, в частности из европейских электростанций, где используются подобные технологии. Это позволит стабилизировать ситуацию, но не решит проблему полностью.

Директор энергетических программ Центра Разумкова подчеркнул, что для надежной работы энергосистемы необходимо не только восстанавливать поврежденные объекты, но и развивать новые подходы. Среди ключевых шагов он назвал усиление защиты критической инфраструктуры и развитие децентрализованной генерации.

"Если просто восстановим ТЭЦ в Киеве, но не создадим резервные мощности — это будет провал", — подчеркнул эксперт.

Новини.LIVE информировали, что в Киеве планируют изменить подход к теплоснабжению из-за уязвимости ТЭЦ к российским атакам. Город уже работает над созданием децентрализованной системы, которая должна обеспечить стабильность зимой.

Также Новини.LIVE писали, что городской голова столицы Виталий Кличко заявлял, что перспективы восстановления Дарницкой ТЭЦ остаются положительными. По его словам, объект находится в частной собственности, и владельцы уже пообещали восстановить все системы. Ожидается, что после этого тепло снова подадут в районы, которые обслуживает станция.