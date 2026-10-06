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Главная Киев В несколько раз дороже моста: урбанист о туннеле под Днепром

В несколько раз дороже моста: урбанист о туннеле под Днепром

Ua ru
6 октября 2026 09:41
Эксклюзив
Туннель под Днепром в Киеве: строительство продлится до 6 лет
Южный мост Киева. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик сообщил, что реализация проекта строительства туннеля под Днепром в Киеве займет не менее 4-6 лет. Кроме того, стоимость превысит затраты на строительство моста в 3-5 раз.

Об этом Виталий Селик эксклюзивно рассказал в эфире День.LIVE.

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Строительство туннеля под Днепром

"Как мы знаем, сейчас Укрзализныця уже использует метод, при котором отслеживает приближение дронов к Киеву и в зависимости от этого разрешает или запрещает пролет через мосты. Вторая история — это сами туннели. Нужно понимать, что это на самом деле сверхсложное сооружение, его проектирование обычно длится от одного до двух лет", — отметил Селик.

После этого необходимо заказать новый туннелепроходческий щит, поскольку это индивидуальное производство с учетом специфики грунтов. Его изготовление займет примерно год, а на строительство потребуется еще 2–3 года.

"То есть нужно исходить из того, что строительство туннеля займет 4–6 лет. Стоимость строительства в 3–5 раз выше, чем у классического моста", — заявил председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева".

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По его словам, вариант прокладки туннелей по дну точно не рассматривается, поскольку там неустойчивые грунты. Его необходимо прорывать глубже, в более устойчивых слоях грунта.

Помимо самого туннеля, потребуется построить подъездные дороги с обоих берегов.

Как писали Новини.LIVE, 6 октября в Киеве наблюдаются масштабные пробки из-за последствий российских ударов по мостам, ремонтных работ и ДТП. Сейчас сложнее всего доехать на правый берег.

А исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что для безопасного сообщения между берегами Киева нужно усилить ПВО вокруг существующих мостов, а не строить понтонные переправы или туннель под Днепром.

Киев мост обстрелы строительство река Днепр
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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