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В ОП отреагировали на наказание охранника больницы Киева с закрытым укрытием

4 июня 2023 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП отреагировали на наказание охранника больницы Киева с закрытым укрытием
Заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба. Фото: koda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба отреагировал на наказание охранника больницы в Киеве с закрытым укрытием. По его словам, ОП будет разбираться, почему мужчина получил более суровую меру пресечения, чем другие подозреваемые.

Об этом Алексей Кулеба сказал в эфире телемарафона.

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Заместитель руководителя ОП рассказал, что охранник остался в СИЗО, а другим подозреваемым избрали другую меру пресечения.

"Мы будем отдельно разбираться, почему такую строгую меру пресечения вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а по другим людям приняли другие решения. Мы хотим добиться полной справедливости и ясности в этом вопросе", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, правоохранители задержали троих чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы к укрытию во время обстрела.

Также мы писали, что в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги в Киеве пытаются попасть в укрытие. Однако оно было закрыто.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.

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