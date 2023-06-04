В ОП відреагували на покарання охоронця лікарні Києва із закритим укриттям

Заступник керівника ОП Олексій Кулеба. Фото: koda.gov.ua

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба відреагував на покарання охоронця лікарні в Києві із закритим укриттям. За його словами, ОП буде розбиратися, чому чоловік отримав суворіший запобіжний захід, ніж інші підозрювані.

Про це Олексій Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

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Заступник керівника ОП розповів, що охоронець залишився в СІЗО, а іншим підозрюваним обрали інший запобіжний захід.

"Ми будемо окремо розбиратися, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а по інших людях прийняли інші рішення. Ми хочемо добитися повної справедливості та ясності в цьому питанні", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, правоохоронці затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу в Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці до укриття під час обстрілу.

Також ми писали, що у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями в Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.