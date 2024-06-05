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В Украине построят самое дорогое укрытие — где именно и какая стоимость

5 июня 2024 23:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Украине построят самое дорогое укрытие — где именно и какая стоимость
Дети находятся в укрытии. Фото: Каштан NEWS
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Киеве построят, возможно, самое дорогое укрытие в Украине. Тендер объявило Управление образования Днепровского района столицы.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных публичных закупок Prozorro.

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В тендере отмечено, что строить укрытие планируют на территории учебно-воспитательного комплекса №183 "Фортуна". Это заведение находится на улице Юности, 5 в Днепровском районе Киева.

"Строительство постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия учебно-воспитательного комплекса № 183 "Фортуна" с углубленным изучением иностранных языков", — говорится в сообщении.

Стоимость этого укрытия составит 298 миллионов гривен.

Работы планируют завершить до 28 декабря 2025 года.

Ранее Управление образования Днепровского района уже попадало в скандал с закупками.

В частности, мы писали, что управление образования закупило 12 овощерезок на сумму 1,5 миллиона гривен для укрытий. А вдобавок еще и барабаны — якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Впоследствии РГА досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах. Тогда администрация отметила, что средства из бюджета Киева и государства не были потрачены.

Также мы сообщали, что управление образования Днепровской РГА Киева приобрело раций для трех укрытий стоимостью более миллиона гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

закупки
Киев
бомбоубежище
ProZorro
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