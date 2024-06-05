В Украине построят самое дорогое укрытие — где именно и какая стоимость
В Киеве построят, возможно, самое дорогое укрытие в Украине. Тендер объявило Управление образования Днепровского района столицы.
Об этом свидетельствуют данные в системе государственных публичных закупок Prozorro.
Где построят укрытие и стоимость проекта
В тендере отмечено, что строить укрытие планируют на территории учебно-воспитательного комплекса №183 "Фортуна". Это заведение находится на улице Юности, 5 в Днепровском районе Киева.
"Строительство постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия учебно-воспитательного комплекса № 183 "Фортуна" с углубленным изучением иностранных языков", — говорится в сообщении.
Стоимость этого укрытия составит 298 миллионов гривен.
Работы планируют завершить до 28 декабря 2025 года.
Ранее Управление образования Днепровского района уже попадало в скандал с закупками.
В частности, мы писали, что управление образования закупило 12 овощерезок на сумму 1,5 миллиона гривен для укрытий. А вдобавок еще и барабаны — якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.
Впоследствии РГА досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах. Тогда администрация отметила, что средства из бюджета Киева и государства не были потрачены.
Также мы сообщали, что управление образования Днепровской РГА Киева приобрело раций для трех укрытий стоимостью более миллиона гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.
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