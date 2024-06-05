В Украине построят самое дорогое укрытие — где именно и какая стоимость

Дети находятся в укрытии. Фото: Каштан NEWS

В Киеве построят, возможно, самое дорогое укрытие в Украине. Тендер объявило Управление образования Днепровского района столицы.

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных публичных закупок Prozorro.

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В тендере отмечено, что строить укрытие планируют на территории учебно-воспитательного комплекса №183 "Фортуна". Это заведение находится на улице Юности, 5 в Днепровском районе Киева.

"Строительство постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия учебно-воспитательного комплекса № 183 "Фортуна" с углубленным изучением иностранных языков", — говорится в сообщении.

Стоимость этого укрытия составит 298 миллионов гривен.

Работы планируют завершить до 28 декабря 2025 года.

Ранее Управление образования Днепровского района уже попадало в скандал с закупками.

В частности, мы писали, что управление образования закупило 12 овощерезок на сумму 1,5 миллиона гривен для укрытий. А вдобавок еще и барабаны — якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Впоследствии РГА досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах. Тогда администрация отметила, что средства из бюджета Киева и государства не были потрачены.

Также мы сообщали, что управление образования Днепровской РГА Киева приобрело раций для трех укрытий стоимостью более миллиона гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.