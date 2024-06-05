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В Україні збудують найдорожче укриття — де саме та яка вартість

5 червня 2024 23:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Україні збудують найдорожче укриття — де саме та яка вартість
Діти перебувають в укритті. Фото: Каштан NEWS
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Києві збудують, можливо, найдорожче укриття в Україні. Тендер оголосило Управління освіти Дніпровського району.

Про це свідчать дані у системі державних публічних закупівель Prozorro.

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У тендері зазначено, що будувати сховище планують на території  навчально-виховного комплексу № 183 "Фортуна". Цей заклад розташований на вулиці Юності, 5 у Дніпровському районі Києва.

"Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття навчально-виховного комплексу № 183 "Фортуна" з поглибленим вивченням іноземних мов", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість цього укриття становить 298 мільйонів гривень.

Роботи планують закінчити до 28 грудня 2025 року.

Раніше Управління освіти Дніпровського району вже потрапляло в скандал із закупівлями. 

Зокрема, ми писали, що управління освіти закупило 12 овочерізок на суму 1,5 мільйона гривень для укриттів. А на додачу ще й барабани — нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

Згодом РДА достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в столичних бомбосховищах. Тоді адміністрація зазначила, що кошти з бюджету міста Києва та держави не були витрачені.

Також ми повідомляли, що управління освіти Дніпровської РДА Києва придбало рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

закупівлі
Київ
бомбосховище
ProZorro
війна в Україні
укриття
війна

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