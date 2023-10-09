В укрытия столичных детсадов не будут пускать посторонних лиц, — КМВА

Укрытие в Киеве. Фото: УНІАН

В укрытия в детских садах не будут пускать посторонних. Такое решение также приходится на все столичные заведения дошкольного образования.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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К укрытиям всем можно будет попасть ночью

"Согласно решению Совета обороны Киева и соответственно постановлению Кабинета Министров, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий Фонда защитных сооружений города Киева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что укрытиями в таких заведениях могут пользоваться только персонал и дети. Посторонним лицам в укрытия попасть будет невозможно. Но по словам главы КМВА Сергея Попко, эти правила будут действовать исключительно во время работы детских садов. Граждане могут попасть в такие укрытия только в ночное время.

"Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей. Ночью к укрытиям будет предоставлен доступ всем гражданам", — отмечает Попко.

Сообщение от КМВА. Источник: Telegram

Напомним, что ранее под стенами КГГА прошел митинг работников "Киевметростроя" и метрополитена с призывом уволить директора "Спецжилфонда" Владимира Шария. Перед этим прошел еще один митинг, где митингующие призвали увеличить финансирование армии. Также чиновники отреагировали на скандал под стенами админздания, когда одному из активистов вручили повестку.