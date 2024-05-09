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Убийство подростка на фуникулере — друзья погибшего устроили акцию протеста под судом

9 мая 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Убийство подростка на фуникулере — друзья погибшего устроили акцию протеста под судом
Друзья погибшего, собравшиеся возле входа в суд. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве под зданием суда, где 9 мая должно было состояться заседание по делу об убийстве подростка Максима Метрухина, образовался митинг. Друзья погибшего парня требуют применить к обвиняемому максимальное наказание.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Митинг возле суда в Киеве

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, на плакатах подростков лозунги: "Нам страшно, что мы можем быть следующими", "Правозащитникам можно убивать?", "За Максима — максимум", "Убийство ребенка — это не случайность".

Каким помнят погибшего Максима Матерухина в школе

Как рассказала классный руководитель погибшего юноши, во время смерти Максима рядом были почти все одноклассники. Ученики до сих пор подавлены и не могут опомниться от потери. Говорит, они постоянно говорят о погибшем и отказываются без него участвовать в школьной жизни.

Лично учитель поделилась, что юноша был активистом, лидером школы и душой компании. Он всегда принимал участие в школьном самоуправлении и никогда никого не подставлял.

Заседание по делу об убийстве перенесли

Как известно, в Киеве сегодня должно было состояться судебное заседание, которое инициировала сторона защиты обвиняемого. Подозреваемого просят отправить под домашний арест вместо содержания под стражей без права на залог.

Однако по техническим причинам заседание перенесли на 3 июня.

По словам адвоката семьи погибшего, нет оснований для изменения меры пресечения фигуранту. Ведь предыдущее решение суда вполне справедливо.

Трагедия на фуникулере в Киеве

Напомним, 7 апреля в столичном фуникулере сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вступил в конфликт с 16-летним подростком Максимом Матерухиным.

После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, ранился и умер на месте происшествия.

Впоследствии ДБР подтвердило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.

Позже в сети показали момент убийства подростка в фуникулере в Киеве.

8 мая стало известно, что работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по трагедии, обвиняемому может грозить пожизненное заключение.

Киев
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украинцы
правосудие
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Украина
УГО
школьники

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