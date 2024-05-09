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Вбивство підлітка на фунікулері — друзі загиблого влаштували акцію протесту під судом

9 травня 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вбивство підлітка на фунікулері — друзі загиблого влаштували акцію протесту під судом
Друзі загиблого, які зібралися біля входу до суду. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві під будівлею суду, де 9 травня мало відбутися засідання у справі про вбивство підлітка Максима Метрухіна, утворився мітинг. Друзі загиблого хлопця вимагають застосувати до обвинуваченого максимальне покарання. 

Про це з місця події повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Мітинг біля суду у Києві

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, на плакатах підлітків гасла: "Нам страшно, що ми можемо бути наступними", "Правозахисникам можна вбивати?", "За Максима — максимум", "Вбивство дитини — це не випадковість". 

Яким пам'ятають загиблого Максима Матерухіна у школі

Як розповіла класний керівник загиблого юнака, під час смерті Максима поряд були майже всі однокласники. Учні досі подавлені та не можуть оговтатися від втрати. Каже, що вони постійно говорять про загиблого та відмовляються без нього брати участь у шкільному житті.

Особисто вчитель поділилася, що хлопець був активістом, лідером школи та душею компанії. Юнак завжди брав учать у шкільному самоврядуванні та ніколи нікого не підставляв.

Засідання у справі про вбивство перенесли 

Як відомо, у Києві сьогодні мало відбутися судове засідання, яку ініціювала сторона захисту обвинуваченого. Підозрюваного просять відправити під домашній арешт замість тримання під вартою без права на заставу.

Однак, із технічних причин засідання перенесли на 3 червня. 

За словами адвоката родини загиблого, наразі немає підстав для зміни запобіжного заходу фігуранту. Адже, попереднє рішення суду — цілком справедливе. 

Трагедія на фунікулері у Києві

Нагадаємо, 7 квітня у столичному фунікулері співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, вступив у конфлікт з 16-річним підлітком Максимом Матерухіним.

Після виходу з фунікулера на верхній платформі поліцейський штовхнув хлопця. Підліток впав і, розбивши скло, поранився та помер на місці події.

Згодом ДБР підтвердило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

Пізніше у мережі показали момент вбивства підлітка у фунікулері в Києві.

8 травня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили завершили досудове розслідування щодо трагедії, обвинуваченому може загрожувати довічне ув'язнення. 

Київ
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правосуддя
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Україна
УДО
школярі

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