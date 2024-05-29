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Убийство подростка на фуникулере в Киеве — работник УГО предстанет перед судом

29 мая 2024 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Работник УГО, убивший подростка на фуникулере, предстанет перед судом
Обвиняемый в суде. Фото: watchers.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Следователи завершили досудебное расследование в отношении работника Управления государственной охраны, подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере в Киеве 7 апреля. Фигурант предстанет перед судом.

Об этом сообщили пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 29 мая.

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Обвинительный акт в отношении военного УГО по факту умышленного убийства по хулиганским мотивам был направлен в суд. Совершение такого преступления предусматривает пожизненное заключение.

После расследования было установлено, что 7 апреля на верхней станции столичного фуникулера работник УГО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал конфликт с группой подростков. Выйдя из вагона, он дождался несовершеннолетнего парня и толкнул его. Подросток упал и разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи, от которого умер до прибытия медицинской помощи.

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Пост ГБР. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Трагедия на фуникулере в Киеве

Напомним, 7 апреля в столичном фуникулере сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вступил в конфликт с 16-летним подростком Максимом Матерухиным.

После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, ранился и умер на месте происшествия.

Впоследствии ГБР подтвердило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.

Позже в сети показали момент убийства подростка в фуникулере в Киеве.

Сотруднику Управления государственной охраны, убившему парня, грозит пожизненное заключение.

Киев
суд
ГБР
правосудие
убийство
подростки
Офис генерального прокурора

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