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Вбивство підлітка на фунікулері у Києві — працівник УДО постане перед судом

29 травня 2024 14:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Працівник УДО, який вбив підлітка на фунікулері, постане перед судом
Обвинувачений у суді. Фото: watchers.media
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Слідчі завершили досудове розслідування щодо працівника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві 7 квітня. Фігурант постане перед судом.

Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 29 травня.

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Обвинувальний акт щодо військового УДО за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів було скеровано до суду. Вчинення такого злочину передбачає довічне ув’язнення.

Після розслідування було встановлено, що 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера працівник УДО, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив конфлікт із групою підлітків. Вийшовши з вагона, він дочекався неповнолітнього хлопця і штовхнув його. Підліток впав та розбив головою скло, зазнавши смертельного порізу шиї, від якого помер до прибуття медичної допомоги.

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Допис ДБР. Фото: скриншот
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Трагедія на фунікулері у Києві

Нагадаємо, 7 квітня у столичному фунікулері співробітник УДО, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, вступив у конфлікт з 16-річним підлітком Максимом Матерухіним.

Після виходу з фунікулера на верхній платформі поліцейський штовхнув хлопця. Підліток впав і, розбивши скло, поранився та помер на місці події.

Згодом ДБР підтвердило, що затриманий був працівником Управління державної охорони, яке підзвітне президенту і контролюється Верховною Радою.

Пізніше у мережі показали момент вбивства підлітка у фунікулері в Києві.

Співробітнику Управління державної охорони, який вбив хлопця, загрожує довічне ув'язнення

Київ
суд
ДБР
правосуддя
вбивство
підлітки
Офіс генерального прокурора

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