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Главная Киев Военный эксперт объяснил тактику ночной атаки на Киев

Военный эксперт объяснил тактику ночной атаки на Киев

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Дата публикации 17 июня 2025 12:11
Массированная атака на Киев — военный эксперт объяснил особенность российского удара
Обвал дома в Соломенском районе в результате попадания ракеты в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Россия хотела истощить ПВО в Киеве и достичь максимальной смертности среди гражданских

Военный эксперт Сергей Грабский проанализировал характер последней массированной атаки на Киев, отметив ее многоуровневость и целенаправленный террористический характер. По его словам, враг применил сразу несколько волн атак. Это указывает, что атака была комбинированной и ее хорошо спланировало российское военное руководство.

Об этом Сергей Грабский высказался в эфире Ранок.LIVE.

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Сергей Грабский отметил, что одна из особенностей этой атаки - ее рассредоточенность. Если раньше удары концентрировались в одной точке, то на этот раз были нанесены удары по нескольким районам столицы.

Это, по мнению эксперта, свидетельствует о наличии как минимум двух задач у врага: уничтожение, как считают в Москве, украинских военных объектов, а также удары по гражданской инфраструктуре с целью террора мирного населения.

"То есть с точки зрения россиян эта атака имела две задачи. Истребление, как они считают, военного потенциала и террор местного населения. То есть принуждение к капитуляции", — сказал военный эксперт.

Он также отметил, что атака была реализована с использованием дронов традиционным способом — сначала для обнаружения и истощения систем ПВО, а затем в комбинации с ракетами для дезориентации и растягивания ресурсов обороны. Именно такая тактика позволяет врагу пытаться прорывать защиту и наносить удары по большему количеству целей.

Кроме того, по словам эксперта, вражеская стратегия включала не только одномоментную атаку, но и растягивание ее во времени, то есть Россия хотела как можно дольше атаковать Киев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал боеприпасы из ракеты, которая упала в районе Нивок с кассетными запчастями.

Тем временем в Соломенском районе продолжается разбор завалов дома, в который попала ракета. В МВД показали кадры с высоты птичьего полета.

По последним данным в Киеве погибло 15 человек. В столице объявили 18 июня День траура.

Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на месте атак России по Киеву и показал последствия.

Киев российские войска обстрелы атака ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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