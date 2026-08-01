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Главная Киев Витренко требует срочно созвать Киевсовет после российских атак на столицу

Витренко требует срочно созвать Киевсовет после российских атак на столицу

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 12:19
Витренко призвал срочно созвать внеочередную сессию Киевского городского совета, чтобы перераспределить бюджет
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: Андрей Витренко/Telegram

Депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко призвал безотлагательно созвать внеочередную сессию горсовета. По его словам, столице требуется срочное перераспределение бюджета после российских атак. Средства он предлагает направить на восстановление поврежденных домов, помощь пострадавшим, подготовку школ и поддержку Сил обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Витренко.

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Пост Андрея Витренко. Фото: скриншот

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По словам Витренко, Киевсовет необходимо созвать в связи с последствиями последних российских обстрелов столицы. В частности, он считает, что финансирование следует направить на ликвидацию последствий атак РФ, восстановление поврежденных жилых домов, подготовку пострадавших учебных заведений к новому учебному году, помощь киевлянам, пострадавшим от обстрелов, а также на увеличение поддержки Сил обороны.

Депутат отметил, что в условиях полномасштабной войны столичные власти должны изменить подходы к использованию бюджетных средств.

"В условиях полномасштабной войны столичные власти не могут работать по довоенным подходам. Ежедневные российские атаки требуют максимальной ответственности, оперативности и сосредоточенности на защите жителей столицы", — подчеркнул он.

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Витренко также призвал всех депутатов Киевсовета поддержать проведение внеочередной сессии и принять решения, которые, по его словам, соответствуют потребностям военного времени. По словам Витренко, сейчас каждая бюджетная гривна должна быть направлена в первую очередь на безопасность людей, защиту столицы и оборону государства.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 1 августа РФ вновь атаковала Киев баллистическими ракетами. На данный момент известно о девяти погибших. Также пострадали более 30 человек, часть из них госпитализирована.

В частности, люди погибли в Дарницком районе. Там повреждены жилые дома, выбиты окна и сгорели автомобили. На месте работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители, которые ликвидируют последствия удара.

Киев Киевсовет Андрей Витренко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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