Кличко до сих пор не внес кандидатуру секретаря Київради, — депутат

Витренко ответил, подал ли Кличко кандидатуру секретаря КГС
Мэр Киеве Виталий Кличко до сих пор не внес кандидатуру секретаря Киевского городского совета. В то же время городской голова не проводит реальных консультаций на эту должность.
Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".
Избрание секретаря Киевсовета
"Там есть целый механизм, как избирается секретарь Киевсовета. Сейчас, как это ни странно, мяч на поле киевского городского головы, ведь именно он должен внести кандидатуру секретаря", — сказал Витренко.
По его словам, кандидатура Зои Ярош не была внесена. Состоялось объявление о начале проведения политических консультаций, но, как говорят депутаты, никто их не проводил.
"Если кандидатура мэра не набирает нужных голосов, то в работу вступают депутаты и выдвигают свои кандидатуры", — добавил Витренко.
Напомним, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник может вернуться на должность — суд отменил решение КГС о выражении недоверия.
Также Андрей Витренко сообщил, что Николай Поворозник продолжает посещать рабочее место и подписывать документы.
Как известно, 26 апреля в сети появились кадры с вечеринки, которую Поворозник устроил в День траура по погибшим в результате массированной атаки России 24 апреля, унесшей жизни 12 киевлян.
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