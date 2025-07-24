Кличко до сих пор не внес кандидатуру секретаря Київради, — депутат

Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета. Фото: Киевсовет

Мэр Киеве Виталий Кличко до сих пор не внес кандидатуру секретаря Киевского городского совета. В то же время городской голова не проводит реальных консультаций на эту должность.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

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"Там есть целый механизм, как избирается секретарь Киевсовета. Сейчас, как это ни странно, мяч на поле киевского городского головы, ведь именно он должен внести кандидатуру секретаря", — сказал Витренко.

По его словам, кандидатура Зои Ярош не была внесена. Состоялось объявление о начале проведения политических консультаций, но, как говорят депутаты, никто их не проводил.

"Если кандидатура мэра не набирает нужных голосов, то в работу вступают депутаты и выдвигают свои кандидатуры", — добавил Витренко.

Напомним, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник может вернуться на должность — суд отменил решение КГС о выражении недоверия.

Также Андрей Витренко сообщил, что Николай Поворозник продолжает посещать рабочее место и подписывать документы.

Как известно, 26 апреля в сети появились кадры с вечеринки, которую Поворозник устроил в День траура по погибшим в результате массированной атаки России 24 апреля, унесшей жизни 12 киевлян.