Власти Киева месяцами знали об угрозе аварии в метро — нардеп требует создать ВСК

Виталий Кличко во время инспекции тоннеля метро на станции "Демеевская". Фото: kyivcity.gov.ua

В киевской городской госудураственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную слудственную комиссию.

Об этом сообщает Алексей Кучеренко на своей странице в Telegram.

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"Нарушена гидрология реки Совка на строительной площадке РиверДел. Коллектор на Изюмской явно нарушен. Давно. Вода из реки наполняла водоносные горизонты перегонного тоннеля к востоку от здания Киевгумы вдоль ЛЭП", — пишет Кучеренко со ссылкой на специалистов.

По словам специалистов, работники метрополитена понимали, что рано или поздно может случиться авария такого типа. Более того, ситуация начала ухудшаться еще несколько месяцев назад.

Участки, где обнаружены нарушения. Фото: Алексей Кучеренко\Telegram

Участок, где обнаружены нарушения. Фото: Алексей Кучеренко\Telegram

Информация от специалистов. Фото: Алексей Кучеренко\Telegram

Информация от специалистов. Фото: Алексей Кучеренко\Telegram

Информация от специалистов. Фото: Алексей Кучеренко\Telegram

Комментарий Кучеренко. Фото: скриншот

В КГГА признали, что вода и песок между станциями появились в ноябре

Как сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, работники метрополитена обнаружили воду и песок в тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" еще в конце ноября.

Постепенно поток воды и песка увеличивался. В связи с этим метрополитен обратился в Киевский государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций, который дал заключение о возможной угрозе разрушения тоннеля.

После этого, как утверждают городские власти, движение на нескольких станциях метро решили приостановить.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время, дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Позже в сети показали, как колеи метро заливает водой.