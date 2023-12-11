Власти Киева месяцами знали об угрозе аварии в метро — нардеп требует создать ВСК
В киевской городской госудураственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную слудственную комиссию.
Об этом сообщает Алексей Кучеренко на своей странице в Telegram.
Об угрозе аварии в метро знали месяцами
"Нарушена гидрология реки Совка на строительной площадке РиверДел. Коллектор на Изюмской явно нарушен. Давно. Вода из реки наполняла водоносные горизонты перегонного тоннеля к востоку от здания Киевгумы вдоль ЛЭП", — пишет Кучеренко со ссылкой на специалистов.
По словам специалистов, работники метрополитена понимали, что рано или поздно может случиться авария такого типа. Более того, ситуация начала ухудшаться еще несколько месяцев назад.
В КГГА признали, что вода и песок между станциями появились в ноябре
Как сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, работники метрополитена обнаружили воду и песок в тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" еще в конце ноября.
Постепенно поток воды и песка увеличивался. В связи с этим метрополитен обратился в Киевский государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций, который дал заключение о возможной угрозе разрушения тоннеля.
После этого, как утверждают городские власти, движение на нескольких станциях метро решили приостановить.
Закрытие метро в Киеве
Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.
На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время, дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.
Позже в сети показали, как колеи метро заливает водой.
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