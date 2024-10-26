В Киеве в результате попадания дрона в многоэтажку погиб ребенок

Попадания БпЛА в Киеве — в КГВА назвали количество раненых
Российские захватчики вечером в пятницу, 25 октября, запустили по Киеву дроны-камикадзе. В Соломенском районе произошло попадание в жилую многоэтажку, погиб ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram в субботу, 26 октября.
Атака на Киев 25 октября
По уточненной информации, в результате атаки на Киев российских БпЛА в Соломенском районе погиб один человек.
Также известно о шести пострадавших, один из них госпитализирован. Другим оказали помощь на месте происшествия.
Напомним, в Киеве вчера вечером раздавались взрывы. В городе работала ПВО по вражеским беспилотникам.
Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил о попадании дрона в жилую многоэтажку, там разгорелся пожар.
В ходе ликвидации последствий спасатели обнаружили тело девочки 2009 года рождения.
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