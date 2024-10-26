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Влучання БпЛА у Києві — у КМВА назвали кількість поранених

26 жовтня 2024 07:57
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві внаслідок влучання дрона у багатоповерхівку загинула дитина
Будинок, в який влучив дрон. Фото: ДСНС Києва
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники увечері в п'ятницю, 25 жовтня, запустили по Києву дрони-камікадзе. У Солом'янському районі сталося влучання в житлову багатоповерхівку, загинула дитина.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram у суботу, 26 жовтня.

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За уточненою інформацією, внаслідок атаки на Київ російських БпЛА в Соломʼянському районі загинула одна людина.

Також відомо про шість постраждалих, одного з них ушпиталили. Іншим надали допомогу на місці події.

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, у Києві вчора увечері лунали вибухи. У місті працювала ППО по ворожим безпілотникам.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання дрона у житлову багатоповерхівку, там розгорілася пожежа.

Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло дівчинки 2009 року народження. 

Київ безпілотники багатоповерхівка війна в Україні будинок дрони

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