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Вода в киевском метро — Новини.LIVE сняли образование потока под ногами

26 января 2024 11:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вода в киевском метро — Новини.LIVE сняли образование потока под ногами
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В декабре в киевском метро произошла авария, в результате которой приостановили движение поездов. На сегодня, 26 января, вода продолжает стекать по стенам тоннеля.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места происшествия.

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Журналисты Новини.LIVE увидели, как вода стекает по стенам тоннеля и образует поток под ногами.

Эксперты говорят, что предотвратить протечку сможет замена участка на бетонный монолит, а также внешняя изоляция.

Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.

Также мы писали, что главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.

Добавим, в Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.

Киев
ремонт
метро
авария
вода

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