Вода в киевском метро — Новини.LIVE сняли образование потока под ногами
В декабре в киевском метро произошла авария, в результате которой приостановили движение поездов. На сегодня, 26 января, вода продолжает стекать по стенам тоннеля.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места происшествия.
Что происходит в метро Киева сегодня
Журналисты Новини.LIVE увидели, как вода стекает по стенам тоннеля и образует поток под ногами.
Эксперты говорят, что предотвратить протечку сможет замена участка на бетонный монолит, а также внешняя изоляция.
Напомним, в тоннеле метро Киева между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" продолжаются ремонтные работы. Сейчас там зафиксирована одна авария.
Также мы писали, что главный инженер метрополитена Киева Виктор Выговский назвал предварительную причину аварии между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". По его словам, это некачественные проектные и строительные решения.
Добавим, в Киеве специалисты обследовали подземный переход на станции метро "Святошин". Накануне жители столицы заметили в вестибюле трещины.
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