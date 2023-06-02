ВРП приняла решение о судье, обвиняемом в смертельном ДТП с нацгвардейцем

Председатель Макаровского суда Алексей Тандыр. Фото: Адвокатпост

Высшая рада правосудия отстранил главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра от совершения правосудия. Представление Офиса генпрокурора поддержали все члены ВРП.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Представление прокуратуры

Заместитель генерального прокурора Украины отправил представление в Высшую раду правосудия в отношении руководителя Макаровского районного суда в Киевской области Алексея Тандыра.

В представлении говорилось, чтобы отстранить Тандыра от занимаемой должности.

Решение ВРП

Заседание Высшей рады правосудия прошло в пятницу 2 июня.

Судьи, рассмотрев представление прокуратуры, приняли решение отстранить Алексея Тандыра от правосудия.

Это решение поддержали все члены ВРП.

Напомним, вчера ночью, 26 мая, автомобиль премиум-класса сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста в Киевской области. Подозреваемым стал председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр. Отмечалось, что чиновник был под хмельком.

Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Добавим, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он отказался от сдачи анализов на наркотическое и алкогольное опьянение.