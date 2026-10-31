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Главная Киев Взрыв в Вишневом: жители города обвиняют власти в бездействии

Взрыв в Вишневом: жители города обвиняют власти в бездействии

Ua ru
31 октября 2026 07:31
Эксклюзив
Взрыв в Вишневом: жители города заявили о несвоевременной эвакуации ГСЧС Киевской области
Спасатели устраняют последствия атаки РФ в Вишневом. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

Трагедия в Вишневом в Киевской области могла бы сложиться иначе, если бы местных жителей вовремя предупредили об опасности. По словам горожан, после попадания в промышленный объект прошло более двух с половиной часов до начала вторичной детонации, однако предупреждений об эвакуации на улицах они не слышали. В то же время в городском совете отвергают обвинения и уверяют, что система оповещения работала.

Об этом говорится в расследовании журналистки Новини.LIVE проекта "Наша справа".

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Что рассказывают пострадавшие об эвакуации в Вишневом

Согласно видео с камер наблюдения, попадание в предприятие произошло в 1:40, а вторичная детонация началась в 4:10. Таким образом, между этими событиями прошло более двух с половиной часов. Местные жители считают, что этого времени было достаточно для эвакуации людей из опасной зоны.

Однако, по словам пострадавших, местные службы не предупреждали жителей об угрозе непосредственно на улицах. В частности, Юрий Шамин возмущен тем, что представители экстренных служб не объезжали улицы и не призывали людей покинуть опасную территорию.

"Почему местные службы не объявили об эвакуации? Не ездили так по улицам и не кричали: „Люди, выходите, идите в безопасное место", — заявляет пострадавший Юрий Шамин.

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На действия местных властей также жалуется жительница Вишневого Елена Гончар. Её семья едва спаслась от пожара, однако мать женщины погибла. Елена обвиняет чиновников и утверждает, что трагедии можно было избежать.

Что ответили в городском совете Вишневого

В то же время в городском совете Вишневого отвергают все обвинения. Там отмечают, что территориальную систему оповещения запустили в 2:15.

Кроме того, по словам чиновников, алгоритм действий непрерывно транслировался в официальных социальных сетях. В это время экипажи полиции и ГСЧС оповещали людей с помощью громкоговорителей.

Напомним, трагедия в Киевской области произошла в результате вражеского ракетного удара РФ по местному промышленному объекту. Через несколько часов после попадания на его территории началась вторичная детонация и сильный пожар. Огонь перекинулся на прилегающие жилые дома, в результате чего погибли и пострадали местные жители, которые не успели покинуть опасную зону.

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля 2026 года после российской атаки на Киевскую область из Вишневого эвакуировали более 600 человек. В частности, спасатели вывели из убежища, оказавшегося в эпицентре взрыва, 117 граждан. В результате обстрела погибли пять человек, ещё 21 пострадавший находится в больницах.

Новини.LIVE писали, что Генштаб ВСУ заявил, что объект в Вишневом в Киевской области, где после российской атаки произошла повторная детонация, не подчиняется украинской армии. В то же время в ведомстве напомнили о действующем запрете на размещение складов боеприпасов и других опасных объектов вблизи гражданской застройки. В Генштабе также выразили соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате российского удара.

пожар взрыв Киевская область обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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