Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ у Вишневому. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

Трагедія у Вишневому на Київщині могла мати інший розвиток, якби місцевих мешканців вчасно попередили про небезпеку. За словами містян, після влучання в промисловий об’єкт було понад дві з половиною години до початку вторинної детонації, однак попереджень про евакуацію на вулицях вони не чули. Водночас у міській раді відкидають звинувачення та запевняють, що система оповіщення працювала.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Новини.LIVE проєкту "Наша справа".

Реклама

Що розповідають постраждалі про евакуацію у Вишневому

Згідно з відео з камер спостереження, влучання в підприємство сталося о 1:40, а вторинна детонація розпочалася о 4:10. Таким чином, між цими подіями минуло понад дві з половиною години. Місцеві жителі вважають, що цього часу було достатньо для евакуації людей із небезпечної зони.

Однак, за словами постраждалих, місцеві служби не попереджали мешканців про загрозу безпосередньо на вулицях. Зокрема, Юрій Шамін обурений тим, що представники екстрених служб не їздили вулицями та не закликали людей залишити небезпечну територію.

"Чого не оголошували місцеві служби евакуацію? Не їздили отак по вулицях і не кричали, що люди, виходьте, йдіть в безпечне місце", — заявляє постраждалий Юрій Шамін.

Читайте також:

На дії місцевої влади також нарікає жителька Вишневого Олена Гончар. Її родина ледь врятувалася від пожежі, однак мати жінки загинула. Олена звинувачує чиновників та стверджує, що трагедії можна було уникнути.

Що відповіли у міській раді Вишневого

Водночас у міській раді Вишневого відкидають усі звинувачення. Там зазначають, що територіальну систему оповіщення запустили о 2:15.

Крім того, за словами чиновників, алгоритм дій безперервно транслювався в офіційних соціальних мережах. У цей час екіпажі поліції та ДСНС сповіщали людей за допомогою гучномовців.

Нагадаємо, трагедія на Київщині сталася внаслідок ворожого ракетного удару РФ по місцевому промисловому об’єкту. Через кілька годин після влучання на його території почалася вторинна детонація та сильна пожежа. Вогонь перекинувся на прилеглі житлові будинки, унаслідок чого загинули та постраждали місцеві мешканці, які не встигли покинути небезпечну зону.

Новини.LIVE інформували, що 6 липня 2026 року після російської атаки на Київщину 6 липня з Вишневого евакуювали понад 600 людей. Зокрема, рятувальники вивели зі сховища, яке опинилося в епіцентрі вибуху, 117 громадян. Унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще 21 постраждалий перебуває в лікарнях.

Новини.LIVE писали, що Генштаб ЗСУ заявив, що об’єкт у Вишневому на Київщині, де після російської атаки сталася повторна детонація, не підпорядковується українській армії. Водночас у відомстві нагадали про чинну заборону розміщувати склади боєприпасів та інші небезпечні об’єкти поблизу цивільної забудови. У Генштабі також висловили співчуття мирним мешканцям, які постраждали внаслідок російського удару.