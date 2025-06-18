В Киеве снова возросло количество погибших из-за удара РФ

Спасатели выносят тело погибшего. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева в среду, 18 июня, спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Таким образом известно о 18 погибших только на этой локации.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Количество жертв в доме в Соломенском районе возросло до 18", — отметил глава КГГА.

Он сообщил, что спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов девятиэтажки, в которую попала российская ракета.

Скриншот поста Ткаченко

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская ракета прошла до подвала дома, полностью разрушив один подъезд.

В Киеве сегодня объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки.

Также Ткаченко отмечал, что на месте попадания ракеты в дом в Соломенском районе все еще продолжаются поисковые работы.