Из-под завалов в Киеве извлекли еще одно тело погибшего человека

Спасатели на месте обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Из-под завалов разрушенного складского здания в Киеве извлекли еще одно тело погибшего человека. По состоянию на 15:00 известно, что в результате российской атаки в столице погибли четыре человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Из-под завалов разрушенного складского здания деблокировано еще одно тело погибшего человека", — говорится в сообщении.

К тому же враг ранил 24 человека. В настоящее время работы в столице продолжаются.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.

Добавим, в Киеве зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали ограничить пребывание на улице в местах задымления.