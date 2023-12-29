Из-под завалов в Киеве извлекли еще одно тело погибшего человека
Из-под завалов разрушенного складского здания в Киеве извлекли еще одно тело погибшего человека. По состоянию на 15:00 известно, что в результате российской атаки в столице погибли четыре человека.
Об этом сообщает ГСЧС.
Поисково-спасательная операция в Киеве
"Из-под завалов разрушенного складского здания деблокировано еще одно тело погибшего человека", — говорится в сообщении.
К тому же враг ранил 24 человека. В настоящее время работы в столице продолжаются.
Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.
Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.
Добавим, в Киеве зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали ограничить пребывание на улице в местах задымления.
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