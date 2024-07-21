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По факту трагедии на аттракционе в Киеве начато расследование

21 июля 2024 19:53
Галина Шподарева - редактор
Обрыв троса на канатной дороге в Киеве — открыто уголовное производство
Канатная дорога через Днепр в Киеве. Фото: ГУНП в г. Киеве
Галина Шподарева - редактор

Возбуждено уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханового острова" в момент пребывания на нем человека. Расследование проводится по двум статьям.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в воскресенье, 21 июля.

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Расследование трагедии на аттракционе в Киеве проводится по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью и служебной халатности, повлекшей смерть человека. 

Как отметили в Офисе Генпрокурора, Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу этого аттракциона. 

"Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 11 января 2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ответчиками по делу были Исполнительный орган Киевского горсовета (КГГА), КП "ПЛЕСО" и ООО-победитель конкурса.

Однако решением Хозяйственного суда г. Киева в удовлетворении иска было отказано.

По факту трагедии на аттракционе в Киеве начато расследование - фото 1
Сообщение Офису Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, днем 21 июля в Киеве на аттракционе над Днепром оборвался трос. Местные жители сообщили, что на тросе находился человек, который упал в реку.

Очевидцы трагедии рассказали детали трагедии: по словам одного из свидетелей, упав в воду, человек даже не проявлял признаков жизни.

Стало известно, что в Киеве уже были случаи падения с аттракциона-спуска в 2018 году, после чего его закрыли, однако в 2020 году снова открыли, зарегистрировав на нового предпринимателя.

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