Крышение проституции — суд арестовал замглавы Департамента миграционной полиции арестовал

Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения мест разврата

Печерский райсуд Киева 4 февраля арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, подозреваемого в "крышевании" разврата в столице. Высокопоставленное лицо уведомлено о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, "прикрывавшего" деятельность преступной группировки сутенеров.

Высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией);

ст. 302 (создание или содержание мест разврата);

ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Что предшествовало

Правоохранитель был задержан на этой неделе, 1 февраля, в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин в занятие проституцией.

Согласно материалам досудебного расследования деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения разврата, по местам жительства фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины.

В порядке ст. 208 УПК Украины было задержано 15 участников группировки.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин к предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". "Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн каждому.

Рассмотрение других ходатайств еще продолжается.

Напомним, недавно стало известно, что в Киеве компания молодых людей спаивает девушек, а потом насилует и снимает это на видео. Кадры насилия они распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

Это компания ребят из 5-7 человек двадцатилетнего возраста из Ивано-Франковска переехала в Киев. В столице они устраивают "вечеринки", снимают все на видео и называют это "Покажем вам, какие кругом шли".

После волны огласки таких "тусовок" в соцсетях и СМИ один из молодых людей прокомментировал это в своем Instagram.

"Я не собираюсь объяснять свою позицию. Моя аудитория, которая за мной следит, понимает, чем я занимаюсь, для чего я это делаю и что на самом деле происходит на тусовках. Все, кто адекватно это воспринимает, имеет голову на плечах, и я очень очень счастлив, что у меня есть сознательная аудитория, а тупое стадо, которое начиталось постов в интернете, пошли на ***", — заявил парень.

Он также добавил, что девушек силой никто на вечеринки не затягивает и не заставляет употреблять алкоголь или наркотики. Он заверил, что все это их выбор.

Вскоре к "любителям тусовок" с обысками пришла полиция.

Двум организаторам "пьяных вечеринок" объявили подозрения.

Фото: Киевская городская прокуратура