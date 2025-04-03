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Заседание Киевсовета провел Кличко — главные итоги

3 апреля 2025 19:00
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Заседание Киевского городского совета 3 апреля — итоги
Заседание Киевсовета. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 3 апреля, заседание Киевского городского совета впервые за долгое время провел мэр Виталий Кличко. Это произошло из-за временного отстранения секретаря Владимира Бондаренко, который фигурирует как свидетель по делу "Чисте місто" после журналистского расследования.

Об этом сообщает корреспондент Ирина Доля в эфире День.LIVE.

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Итоги заседания Киевсовета

В Киевсовете готовятся голосовать за увольнение секретаря и анонсируют кадровые изменения.

В частности, депутаты от "Слуги Народа" собрали 40 подписей, необходимых для инициирования рассмотрения вопроса увольнения Бондаренко. Окончательное решение относительно его пребывания в должности примут во время тайного голосования, которое состоится во вторник, 8 апреля.

Также городские власти анонсировали увольнение руководителей ряда коммунальных предприятий и изменения в земельной политике столицы.

Кроме того, на заседании Киевсовета депутат и военнослужащая Алина Михайлова спросила городского голову Виталия Кличко о коррупции в столичной власти. Тот ответил, что не считает необходимым оправдываться за вещи, к которым не имеет отношения.

В то же время депутат от "Слуги народа" Андрей Витренко резко раскритиковал сегодняшнее заседание Киевского городского совета. Он сказал, что Кличко плохо подготовили к сессии.

Вместе с тем Киевсовет проголосовал за увеличение полномочий Кличко. Предполагается, что КГГА больше не сможет выдавать собственные распоряжения без подписи городского головы.

Виталий Кличко Киев земля коррупция Владимир Бондаренко Киевсовет
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