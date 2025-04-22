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Заместителю Кличко избрали меру пресечения

22 апреля 2025 15:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Владимир Прокопив будет находиться под круглосуточным домашним арестом — решение суда о мере пресечения
Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив. Фото: КГГА
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимиру Прокопиву избрана мера пресечения. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Мера пресечения Прокопиву

Суд избрал Прокопиву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Заместителя главы КГГА обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Прокопива отстранили от исполнения должностных обязанностей после объявления подозрения в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

После вручения подозрения Прокопив сделал заявление в Facebook. Он считает обвинения в свой адрес частью подготовки к выборам.

Также мы писали, что Прокопив подал в отставку после расследования Bihus.Info о его имуществе. Журналисты обнаружили, что связанные с ним лица получили в собственность по меньшей мере шесть городских объектов.

Впоследствии прокуратура подтвердила его причастность к заниженной приватизации помещения на территории "Экспоцентра Украины.

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