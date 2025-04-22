Владимир Прокопив будет находиться под круглосуточным домашним арестом — решение суда о мере пресечения

Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив. Фото: КГГА

Заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимиру Прокопиву избрана мера пресечения. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Мера пресечения Прокопиву

Суд избрал Прокопиву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Заместителя главы КГГА обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Прокопива отстранили от исполнения должностных обязанностей после объявления подозрения в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

После вручения подозрения Прокопив сделал заявление в Facebook. Он считает обвинения в свой адрес частью подготовки к выборам.

Также мы писали, что Прокопив подал в отставку после расследования Bihus.Info о его имуществе. Журналисты обнаружили, что связанные с ним лица получили в собственность по меньшей мере шесть городских объектов.

Впоследствии прокуратура подтвердила его причастность к заниженной приватизации помещения на территории "Экспоцентра Украины.