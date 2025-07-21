Работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину — суд арестовал подозреваемого

Суд над Андреем Молочным. Фото: Общественное

Суд города Киева арестовал главного специалиста отдела прокуратуры Андрея Молочного. Госслужащего подозревают в совершении ДТП в столице, в результате которого погибла женщина.

О решении суда сообщает "Суспільне".

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Андрея Молочного отправили под стражу

21 июля столичный суд рассмотрел дело о смертельном ДТП, которое произошло вечером 19 июля. Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал ходатайство о наложении на Молочного круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток без залога.

В прокуратуре подозревают, что подозреваемый может повторно нарушить закон, попытаться избежать следствия или влиять на свидетелей и не выполнять требования законодательства.

Суд удовлетворил ходатайство и отправил Молочного под стражу до 17 сентября без права внесения залога.

По словам генпрокурора, сторона обвинения будет требовать максимального наказания подозреваемому.

"Продолжим работать до направления обвинительного акта в суд, и потом будем поддерживать государственное обвинение для достижения одной цели — максимального наказания", — заявил Кравченко.

ДТП с участием работника прокуратуры — что известно

Напомним, ДТП с участием Андрея Молочного произошло вечером 19 июля. 24-летний мужчина сбил женщину на тротуаре по улице Большой Васильковской и пытался скрыться с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но, к сожалению, от полученных травм женщина скончалась.

Впоследствии выяснилось, что Молочный не является прокурором, но занимает должность главного специалиста отдела прокуратуры в Киеве. Кроме того, в сети распространяется информация о том, что 24-летний мужчина является сыном скандального комика и звезды шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного, который сбежал в Россию и поддерживает войну в Украине.

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