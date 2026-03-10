Видео
Главная Киев Зеленский раскрыл, как Кубраков поможет Киеву с энергетикой

Зеленский раскрыл, как Кубраков поможет Киеву с энергетикой

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 18:37
Восстановлении энергетики Киева — Зеленский сообщил о помощи Кубракова
Александр Кубраков. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков может присоединиться к помощи Киеву в энергетической сфере. По словам главы государства, он имеет значительный опыт.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Помощь Кубракова в восстановлении энергетики Киева

Зеленский отметил, что говорит с Кубраковым о возможности усилить подготовку Киева к следующей зиме. По его словам, это в любом случае вызов.

"Если будет война, это сильный вызов. Если войны не будет — дай Бог, чтобы войны не было — все равно все разрушено, и надо восстанавливать многое, новую генерацию создавать и так далее, помогать столице. У него есть большой опыт в этом. В каком статусе — пока я думаю. Мы с ним советуемся. В конце недели он должен прийти ко мне, поговорим с ним", — добавил украинский лидер.

Энергетика Киева

Киевский городской совет 10 марта утвердил трехлетний план энергоустойчивости территориальной громады. За документ проголосовали 92 депутата. План предусматривает восстановление энергетических объектов, которые были повреждены в результате российских обстрелов, а также развитие альтернативных источников тепла и электроэнергии.

Депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что восстановление энергоустойчивости столицы стоит более 60 миллиардов гривен. Также он рассказал, что отдельные ОСМД и жилые дома могут стать энергонезависимыми.

Ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов обвинил российского диктатора Владимира Путина и мэра Киева Виталия Кличко в энергетическом коллапсе.

Владимир Зеленский Александр Кубраков Киев энергосистема энергетика
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
