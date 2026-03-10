Зеленський заявив, що Кубраков може допомогти Києву з енергетикою

Олександр Кубраков. Фото: УНІАН

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що колишній віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков може допомогти Києві допомогти з енергетикою. За його словами, у нього є великий досвід.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Допомога Кубракова у відновленні енергетики Києва

Зеленський наголосив, що говорить з Кубраковим про можливість посилити підготовку Києва до наступної зими. За його словами, це у будь-якому випадку виклик.

"Якщо буде війна, це сильний виклик. Якщо війни не буде — дай Бог, щоб війни не було — все одно все зруйновано, і треба відновлювати багато чого, нову генерацію створювати тощо, допомагати столиці. У нього є великий досвід у цьому. В якому статусі — поки що я думаю. Ми з ним радимося. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним", — додав український лідер.

Енергетика Києва

Київська міська рада 10 березня затвердила трирічний план енергостійкості територіальної громади. За документ проголосували 92 депутати. План передбачає відбудову енергетичних об’єктів, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, а також розвиток альтернативних джерел тепла й електроенергії.

Депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відновлення енергостійкості столиці коштує понад 60 мільярдів гривень. Також він розповів, що окремі ОСББ та житлові будинки можуть стати енергонезалежними.

Раніше очільник Деснянської РДА Максим Бахматов звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та мера Києва Віталія Кличка в енергетичному колапсі.