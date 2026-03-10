Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Зеленський розкрив, як Кубраков допоможе посилити енергетику Києва

Зеленський розкрив, як Кубраков допоможе посилити енергетику Києва

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:37
Зеленський заявив, що Кубраков може допомогти Києву з енергетикою
Олександр Кубраков. Фото: УНІАН

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що колишній віцепремʼєр із відновлення Олександр Кубраков може допомогти Києві допомогти з енергетикою. За його словами, у нього є великий досвід.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Допомога Кубракова у відновленні енергетики Києва

Зеленський наголосив, що говорить з Кубраковим про можливість посилити підготовку Києва до наступної зими. За його словами, це у будь-якому випадку виклик. 

"Якщо буде війна, це сильний виклик. Якщо війни не буде — дай Бог, щоб війни не було — все одно все зруйновано, і треба відновлювати багато чого, нову генерацію створювати тощо, допомагати столиці. У нього є великий досвід у цьому. В якому статусі — поки що я думаю. Ми з ним радимося. В кінці тижня він повинен прийти до мене, поговоримо з ним", — додав український лідер.

Енергетика Києва

Київська міська рада 10 березня затвердила трирічний план енергостійкості територіальної громади. За документ проголосували 92 депутати. План передбачає відбудову енергетичних об’єктів, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів, а також розвиток альтернативних джерел тепла й електроенергії.

Депутат Київради Андрій Вітренко повідомив, що відновлення енергостійкості столиці коштує понад 60 мільярдів гривень. Також він розповів, що окремі ОСББ та житлові будинки можуть стати енергонезалежними.

Раніше очільник Деснянської РДА Максим Бахматов звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та мера Києва Віталія Кличка в енергетичному колапсі.

Володимир Зеленський Олександр Кубраков Київ енергосистема енергетика
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації