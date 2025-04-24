Двое погибших под завалами детей в Киеве являются братом и сестрой

Медики выносят погибших. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди жертв последнего ракетного удара по Киеву — двое молодых людей, которые оказались братом и сестрой. Он выразил свои соболезнования родным и близким всех погибших.

Об этом он сказал в своем обращении, комментируя последствия очередного обстрела столицы в ночь на 24 апреля.

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Погибшие дети под завалами в Киеве в Святошинском районе были родственниками

По словам главы государства, под завалами разрушенного дома погибли 21-летний парень и его 19-летняя сестра

"Более, чем 200 воздушных целей. Это ракеты, в том числе баллистические, и ударные дроны. К сожалению, есть разрушения, потери в нашей столице и в других наших городах. Более 80 человек ранены этими ударами. К сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших родные брат и сестра, мальчику был 21 год, девочке — 19. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", — сказал лидер Украины.

Напомним, сегодня в ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине, применяя одновременно различные виды оружия. Взрывы раздавались в нескольких областях.

Наибольшие разрушения в Киеве, в частности, в Святошинском районе. По сообщению министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в Киеве повреждены 25 домов, продолжаются разборы завалов.

Добавим, что Игорь Клименко несколько часов назад сообщил, что под завалами среди жертв были двое детей. Тогда предположили, что они могут быть родственниками, но их возраст не уточнялся. Тем временем врачи борются за жизнь и оказывают помощь раненым, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Киеве завтра, 25 апреля, будет траур по погибшим в результате атаки. По состоянию на сейчас известно о восьми погибших, однако, разбор завалов еще продолжается.